Agricultura familiar Agraer entrega escrituras de terras para 58 agricultores familiares na sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), 58 famílias agrícolas receberão o contrato de financiamento, documento com força de escritura, das terras da antiga fazenda Marcussi, situadas no município de Ribas do Rio Pardo. O papel representa um antigo sonho de homens e mulheres em ter o próprio sítio. O ato de entrega está sendo promovido pelo governo do Estado através da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), instituição vinculada a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Produção e Agricultura Familiar).

A solenidade de entrega está prevista para as 9h, nas dependências da Fazenda Marcussi, local que dará origem a uma nova comunidade agrícola em Ribas do Rio Pardo.

Distante a 115 quilômetros da Capital, a fazenda foi adquirida por 29 famílias de agricultores familiares da Associação Novo Modelo I e outras 29 famílias pela Associação Novo Modelo II por meio do Projeto de Combate a Pobreza Rural (CPR). Coube a Agraer o acompanhamento detalhado de todo o processo e orientação dos camponeses.

O latifúndio compreende uma área total de 402,55 hectares de terras, que foram divididas em 58 pequenas propriedades de 6,94 hectares cada. Dentro do projeto está previsto o incentivo ao cultivo da mandioca de mesa, melancia e abacaxi, além da bovinocultura de leite e criação de peixes.

Solenidade – Estarão presentes na cerimônia o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, e, de Brasília, a subsecretária de Reordenamento Agrário da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Raquel Santori.