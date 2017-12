Agricultores familiares de Mundo Novo são beneficiados com patrulha mecanizada

Foto: Neia Macenoe

Situado no extremo sul do Estado, o município de Mundo Novo recebeu, na sexta-feira (8.12), uma patrulha mecanizada, no valor de R$ 140.196,00, do Governo do Estado para atender a agricultura familiar local. O repasse foi promovido através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Composta por um trator agrícola de 85CV 4×4, uma grade aradora intermediária com 14 discos, uma grade niveladora de arrasto de 16 discos, uma calcareadeira e um rotoencanteirador, a patrulha mecanizada é um conjunto de máquinas que foi adquirido por meio da emenda parlamentar do ex-senador Ruben Figueiró e, o então deputado federal, Reinaldo Azambuja, hoje, governador de MS.

Com esta máquina já são contabilizadas 21 patrulhas entregues só com o recurso dos dois ex-parlamentares. Guia Lopes da Laguna, Três Lagoas, Corumbá, Ladário, Rochedo, Nioaque, Rio Brilhante, Glória de Dourados, Maracaju, Chapadão do Sul, Bodoquena, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Sidrolândia, Paranaíba, Camapuã, Porto Murtinho, Aquidauana e Terenos são as outras cidades que já foram beneficiadas com a iniciativa.

O cálculo é de que R$ 3.821.435,00 estão sendo aplicados em patrulhas somente por meio dessa antiga emenda. “Com o apoio dos ex-parlamentares e do próprio Governo do Estado, a Agraer através do seu trabalho tem viabilizado essa patrulha mecanizada que vem como mais um instrumento para fortalecer a agricultura familiar e os produtores tradicionais do município de Mundo Novo. As patrulhas mecanizadas aliadas as nossas outras ações de assistência técnica e extensão rural, da cadeia produtiva do leite e das hortaliças, promovem o fortalecimento dos agricultores familiares tanto no aumento da produção como na qualidade de tudo aquilo que é produzido”, afirmou o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.

A solenidade do evento contou com a presença do prefeito Valdomiro Sobrinho, a vice-prefeita Rosária de Fátima Andrade, a diretora-executiva da Agraer, Gisele Farias, o deputado estadual Enelvo Felini e os vereadores Gildo Amaral, Gessé Ferreira, Nilva da Silva e Eduardo Pertiplágia. Além de autoridades locais e servidores da Agraer do município.