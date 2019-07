101 TRATORES Agricultura familiar ganha novo impulso em Mato Grosso do Sul Governador e ministra destacam ação vitoriosa e Vander e Zeca para garantir investimentos no setor

Foto: Reprodução

Com os investimentos em infraestrutura, logística e qualificação do segmento na cadeia econômica, a agricultura familiar é hoje uma das principais referências da capacidade e do potencial sulmatogrossense para enfrentar a crise e abrir oportunidades investindo nas vocações locais. Assim as autoridades federais, estaduais e municipais traduziram o ato do último dia oito, quando 101 tratores e implementos agrícolas foram entregues às prefeituras para atender os pequenos produtores de 15 municípios.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (DEM), a titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), destacaram o empenho governamental, a capacidade dos agricultores e o trabalho do deputado federal Vander Loubet e do ex-governador e ex-deputado Zeca do PT para assegurar esses investimentos. Para Azambuja e Tereza Cristina, a ação vitoriosa na busca de recursos e na elaboração de emendas parlamentares para o setor da agricultura familiar têm sido fundamentais.

Tratores entregues à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Foto: Divulgação.

Foi com emendas parlamentares que Vander, Tereza Cristina e Zeca – cujo mandato na Câmara dos Deputados durou até 2018 – garantiram sucessivas aquisições de tratores e outros insumos e equipamentos que vêm sendo distribuídos a produtores rurais de todo Estado. Desta vez, com aquisições que custaram R$ 1,9 milhão, foram contemplados os municípios de Amambai, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Campo Grande, Dourados, Glória de Dourados, Jaraguari, Nioaque, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

Campo Grande, uma das contempladas, recebeu duas patrulhas mecanizadas (tratores) e 12 implementos (grades, pulverizador e nivelador). O prefeito Marquinhos Trad (PSD) informou que havia 12 anos as mais de 1.200 famílias de 24 associações de agricultores familiares não recebiam sequer um aparelho ou implemento agrícola. Trad elogiou a gestão de Reinaldo Azambuja. “Na gestão do Reinaldo, esse é o sexto, de muitos outros que virão e deverá se estender a todos os municípios do Estado”, declarou.