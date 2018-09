'Ex-presidente' AGU se articula para se defender de ação movida contra o Estado brasileiro na ONU "O Brasil precisa apresentar suas alegações à ONU até o fim de outubro"

Foto: © Flirck / Ricardo Stuckert

A Advocacia-Geral da União solicitou à Justiça Federal do Paraná informações sobre o processo que levou Lula à prisão, a fim de preparar a defesa do Estado brasileiro na ação movida pelo o ex-presidente no Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo a coluna “Painel”, da Folha, o juiz da 12ª Vara Federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, afirmou em resposta ao pedido que o processo sobre o ex-presidente é público. Desta forma, as informações que a AGU precisa “podem ser extraídas por ela mesma dos presentes autos”, disse o magistrado.

O Brasil precisa apresentar suas alegações à ONU até o fim de outubro. No pedido feito à Justiça Federal do Paraná, a AGU explicou que é preciso mostrar que tem dado “tratamento adequado e conforme aos direitos e garantias constitucionais e legais” ao ex-presidente Lula.

À ONU, Lula diz que é alvo de um processo injusto e que teve infringidos os seus direitos constitucionais, como liberdade de expressão e exercício dos direitos políticos.

Fonte: Notícias ao Minuto.