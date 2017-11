Eleições 2018 Alckmin diz que Doria é bom candidato mas não irá barrar prévias Segundo interlocutores do governo, Alckmin não se comprometeu em evitar prévias partidárias para a escolha do candidato

Ogovernador de São Paulo Geraldo Alckmin assumiu que irá concorrer à presidência do PSDB. Em um encontro com o prefeito de São Paulo João Doria no final de semana, Alckmin reconheceu que o partido"tem vários pretendentes ao governo do Estado. Mas o prefeito da capital é sempre um bom candidato ao cargo".De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os dois conversaram a sós e depois jantaram com colaboradores. "Governador, não quer contar o que falamos?", pediu o prefeito.

Os apoiadores de Doria avaliam que houve uma clara sinalização de que Alckmin o apoiará para concorrer ao governo. No entanto, interlocutores do governador discordam da opinião. Segundo eles, Alckmin não se comprometeu em evitar prévias partidárias para a escolha do candidato, como Doria gostaria que ele fizesse.