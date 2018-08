Eleições 2018 Alckmin e Bolsonaro empatam em cenário sem Lula, diz Ibope No cenário com Lula candidato, o petista tem 23% das intenções de voto no estado de São Paulo. Bolsonaro tem 18%, enquanto Alckmin, em terceiro, tem 15%

O ex-governador de São Paulo e candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, tem 19% das intenções de voto de acordo com pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta (3) pela TV Bandeirantes, no cenário sem o petista Lula como candidato.

Em segundo lugar, com 16%, aparece o capitão reformado Jair Bolsonaro (PSL). O resultado configura um empate técnico entre os dois candidatos. A pesquisa foi realizada no estado de São Paulo.Marina Silva, pré-candidata da Rede, tem 11% da preferência do eleitorado do estado de São Paulo, enquanto Ciro Gomes, presidenciável do PDT, tem 8%.

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, aparece com 4% -mas a legenda ainda considera Lula, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril, como o candidato oficial. Álvaro Dias, do PSC, também tem 4% das intenções de voto, segundo o Ibope.

Obtiveram 1% das intenções Eymael (DC), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (NOVO), Levy Fidelix (PRTB), João Goulart Filho (PPL), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Vera Lúcia (PSTU). Não sabem ou não responderam são 7%. Brancos e nulos somam, neste cenário, 23%.

No cenário com Lula candidato, o petista tem 23% das intenções de voto no estado de São Paulo. Bolsonaro tem 18%, enquanto Alckmin, em terceiro, tem 15%.

No cenário com Lula, Marina tem 8%, Ciro tem 4% e Álvaro Dias tem 3%. Com 1% das intenções de voto aparecem os candidatos Meirelles, Amoedo, Levy e Manuela.

A pesquisa do Ibope ainda inclui números sobre rejeições aos presidenciáveis. Não votariam em Lula 44%. O ex-presidente é seguido por Bolsonaro, com 30%, Alckmin, com 27%, Ciro, com 24%, Haddad, com 20%, Marina, com 19%.

Já a intenção de voto para senador tem o petista Eduardo Suplicy na liderança, com 32%. Marta Suplicy, que nesta sexta anunciou que deixa o MDB e que não tentará a reeleição, tem 26% da preferência. Mário Covas Neto (PSDB) aparece em terceiro lugar, com 17%. Em quarto, com 12%, aparece Major Olímpio, seguido por Ricardo Trípoli (6%), Educador Daniel Cara (4%) e Mara Gabrilli (4%).

O instituto ouviu 1008 pessoas no estado de São Paulo entre os dias 29 de julho a 1 de agosto. A margem de erro máxima estimada é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Com informações da Folhapress.