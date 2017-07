Eleições 2018 Alckmin quer barrar os planos de Doria em 2018 Alckmin tem dito que acredita quando Doria diz que não o enfrentará em prévias, porém os aliados do prefeito afirmam o oposto

Para frear as pretensões do prefeito João Doria de chegar ao Planalto, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), passou a defender prévias até dezembro, mesmo que ele seja o único a pleitear a candidatura presidencial.Se uma eventual renúncia em abril de 2018, 16 meses após a posse, já seria um "suicídio eleitoral", argumentam aliados de Alckmin, ainda no primeiro ano de mandato praticamente inviabilizaria uma candidatura do prefeito.

De acordo com a reportagem da Folha de S. Paulo, Alckmin tem dito que acredita quando Doria diz que não o enfrentará em prévias, em um momento que assessores seus não escondem o incômodo com as indiretas do prefeito sobre a vontade de ocupar o Planalto.

O governador paulista, entretanto, terá de travar uma disputa interna para viabilizar prévias, especialmente ainda em 2017, uma vez que o método sofre resistência de caciques tradicionalmente.

Para tanto, seria estratégico alçar a presidente do PSDB o governador de Goiás, Marconi Perillo. "Pode ser em dezembro, em novembro. Eu defendo que haja prévias, tanto faz quando", afirmou.