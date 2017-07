Palácio do Planalto Aliados de Temer e Maia tentam minimizar tensão entre os dois Peemedebista e democrata alimentam um ambiente de proximidade e confiança diante da tensão que atinge o governo

A tensão que atinge as relações no Palácio do Planalto pairam agora sobre o presidente Michel Temer (PMDB) e o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ).Para amenizar o clima, aliados de Temer e Maia investem em criar um clima de confiança e amizade. Heráclito Fortes (PSB-PI), próximo a Temer e a Maia, diz que "não há nada pior do que dois amigos que brigam". "Vou continuar trabalhando para que não haja divisão", afirmou.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os aliados que tentam acalmar o ambiente acreditam que o governo não teria fôlego para abrir novo flanco de guerra, desta vez com o deputado que tem a batuta da tramitação das denúncias contra o presidente.

Embora o clima alimentado seja de união, nomes do PMDB já miram atacar Maia e pressionar que o democrata mantenha Moreira Franco como ministro de sua cota pessoal.

Enquanto isso, Maia tem afirmado que "não trabalha contra o presidente".