Eleições 2020 Aliança Marquinhos-Azambuja é complicador de adversários

As eleições municipais de 2020 já estão sendo trabalhadas pelos principais partidos e forças políticas de Mato Grosso do Sul. Depois do segundo turno em outubro, Campo Grande iniciou o mergulho no ambiente que conduzirá o processo político às eleições de 2020, quando o prefeito Marquinhos Trad (PSD) deverá candidatar-se a um novo mandato. E é exatamente ele um dos motivos da preocupação dos seus mais prováveis concorrentes.

Hoje o cenário vem rabiscando, com traços bem visíveis, a tendência de um possível alinhamento eleitoral, a partir do sólido e produtivo entendimento político e gerencial que se desenvolve entre o prefeito e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Esta parceria, se avançar do político para o eleitoral, terá grandes chances para incorporar outros elementos humanos, sociais e partidários. E, ainda, quebra tabus ideológicos, como já aconteceu nas recentes eleições, quando os deputados federais petists Zeca do PT e Vander Loubet reforçaram a campanha pela reeleição de Azambuja no segundo turno.

Por isso não é novidade alguma que alguns lances que precedem o ano da eleição já estejam sendo alinhavados agora. A concorrência sabe que será das mais difíceis e complicadas a tarefa de enfrentar Governo e Prefeitura unidos e encorpados numa disputa eleitoral. Com a reeleição e os demais resultados de outubro passado, que entre outros benefícios garantiram 16 dos 24 deputados estaduais para sua base de sustentação na Assembleia Legislativa, Azambuja se credenciou para ser mais uma vez o grande eleitor da disputa municipal.

Com o governo forte e um governador alicerçado pelo maior suporte de alianças no Estado, o prefeito também se credenciará nesta eventual aliança com uma gestão que, aos poucos, demonstra vitalidade e amplitude, especialmente em virtude da inteligente e caprichada semeadura de investimentos nas diversas regiões da cidade.

Embora ainda esteja curando feridas e cobrindo imensos buracos deixados pelos gestores que o antecederam, Marquinhos Trad está, gradualmente, exibindo fôlego surpreendente para investir na cobertura de compromissos inadiáveis - como os salários do funcionalismo - e avançar com bons resultados nas parcerias que vem edificando.

Com a bancada federal, por exemplo, o prefeito já alcançou êxitos significativos, um deles a recuperação de investimentos (mais de R$ 50 milhões) para realizar as obras do projeto de revitalização urbana, iniciadas no cenro da capital. Esse dinheiro é de um contrato de financiamento feito há mais de oito anos com o Banco Interamericano de desenvolvimento (BID) e estava fadado a ser enterrado nas gavetas de Brasília.

Em breve, o amontoado de tapumes, cones de interrupção do trânsito e pedaços de obras obstruindo ruas e calçadas serão substituídos por um cenário renovado na estética, na mobilidade e na acessibilidade, medidas essenciais para a revitalização comercial e sócio-cultural do centro de Campo Grande. Esta será uma das obras de grande repercussão junto à opinião publica e contribuirá, seguramente, com as doses de fortalecimento político e eleitoral que o prefeito está saboreando em seu mandato.

Por isso é justificada a movimentação intensa dos partidos, dirigentes e lideranças que, nas projeções polítivas e eleitorais para 2020, devem ficar fora do circuito de aliados do prefeito e do governador. Prefeito e governador estão na linha de tiro, pois um "casamento" eleitoral entre ambos reduzirá ao máximo as chances dos rivais.