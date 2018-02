ALMS promove capacitação para 6ª edição do Parlamento Jovem

A agenda de 19 a 23 de fevereiro de 2018 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem destaque para a abertura da 6ª edição do Parlamento Jovem, um programa promovido pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, que elege alunos do 8º ano, 9º ano e Ensino Médio das redes estadual, municipal e particular de Campo Grande por um mandato de dois anos (2018/2019). No programa, eles atuam como deputados estudantes e promovem sessões ordinárias, com apresentação de projetos, que podem ser apadrinhados pelos deputados estaduais e, se aprovados, poderão se tornar novas leis.

Nesta edição, segundo dados da Escola do Legislativo, foram 48 estudantes eleitos, sendo 24 titulares e 24 suplentes, de oito colégios públicos municipais, 13 estaduais, um particular e do Colégio Militar. Na segunda-feira (19/2) inicia a semana de capacitação dos eleitos, às 8h30 no Plenário Júlio Maia. Eles serão recepcionados pelos deputados membros da Mesa Diretora, presidente Junior Mochi (PMDB), 1º secretário Zé Teixeira (DEM) e 2º secretário Amarildo Cruz (PT). Em seguida assistirão palestra sobre cidadania e ética e conhecerão as equipes do Legislativo, Executivo e Judiciário com quem trabalharão durante todo o mandato.

Na terça-feira (20/2), às 8h30 no Plenarinho Nelito Câmara, os deputados estudantes continuam o treinamento com palestra sobre a função do Poder Legislativo. Na quarta-feira (21/2), no mesmo local, às 8h30, eles aprenderão sobre o exercício parlamentar, o regulamento do Parlamento Jovem e sobre os canais de comunicação da Assembleia Legislativa.

Na quinta-feira (22/2), também no Plenarinho, às 8h30, a capacitação continua sobre como atuam as comissões permanentes da Casa de Leis e como foram os mandatos de ex-deputados estudantes. O treinamento termina na sexta-feira (23/2) com orientações sobre etiqueta e regras do Legislativo e como será a cerimônia de diplomação, posse e eleição da Mesa Diretora do Parlamento Jovem, marcado para o dia 5 de março.

Além das atividades da Escola do Legislativo, o Parlamento Estadual também tem agendado as sessões ordinárias aos deputados estaduais na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Júlio Maia.