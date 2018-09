41 mandados Alto escalão do governo, deputado e conselheiro do TCE são alvos atingidos por Operação "Operação Vostok desencadeada na manhã desta quarta-feira"

PF cumpre mandado na casa do deputado Zé Teixeira Foto: Osvaldo Duarte

A Operação Vostok desencadeada na manhã desta quarta-feira (12/9) cumpre 14 mandados de prisão temporária e 41 mandados de busca e apreensão em cinco cidades de Mato Grosso do Sul e uma do Pará. Dourados, Aquidauana, Campo Grande, Maracaju e Guia Lopes da Laguna, além de Trairão (PA), são os municípios alvos da ação que mobiliza 220 policiais federais.

Logo nas primeiras horas do dia, agentes foram a casa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na Capital e na governadoria.

Em Dourados, a ação ocorreu na residência e escritório do deputado estadual Zé Teixeira (DEM). O deputado estava no Hotel Jandaia, em Campo Grande. Ele foi conduzido por policiais para um carro descaracterizado carregando uma mochila. Os policiais levaram ainda documentos recolhidos no quarto de hotel.

Tanto Reinaldo, quanto Zé Teixeira são candidatos à reeleição no pleito deste ano.

O conselheiro do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) Marcio Monteiro chegou há pouco na superintendência da Polícia Federal em Campo Grande. Ele que é ex-deputado estadual, ex-prefeito de Jardim, ex-deputado federal e ex-secretário estadual de fazenda é investigado também por emitir notas fiscais frias para justificar o pagamento de propina, investigado no âmbito da Operação Vostok, deflagrada nesta quarta-feira (12).

Equipe da Polícia Federal também fez buscas no Edifício Leblon, no apartamento do filho do governador, Rodrigo Azambuja. Agentes chegaram ao local antes da 6h e deixaram o endereço depois das 8h com pouca coisa nas mãos. Apenas um dos agentes estava com uma pasta azul nas mãos.

Conforme a polícia, o objetivo é combater um esquema de pagamento de propina a representantes da cúpula do Poder Executivo Estadual. As investigações foram iniciadas no início do ano, tendo por base os termos de colaboração premiada de executivos da JBS.