Amaducci inicia campanha com culto ecumênico no Lageado

Na manhã desta quinta-feira (16)o Partido dos Trabalhadores (PT-MS) iniciou sua campanha no Parque do Lageado com militantes, simpatizantes e moradores do bairro. Compareceram ao ato Humberto Amaducci, candidato ao governo do Estado, Luciene Silva, candidata a vice-governadora, Zeca do PT, candidato ao senado, além de vários candidatos proporcionais.

O Parque do Lageado foi escolhido como local do lançamento da candidatura por ter sido o local onde existiu o restaurante popular que servia refeições a R$ 1 real durante o governo popular de Zeca do PT. Projeto que será reativado caso vença a eleição.

Humberto Amaducci fortaleceu seu discurso afirmando que quer realizar um governo onde prevaleça o desenvolvimento do Estado, mas também a justiça social, .

"Em tempos sombrios como os de hoje, com aumento do desemprego, da fome das famílias brasileira, da desnutrição infantil, cada vez mais precisamos de políticas púublicas como as dos Restaurantes Populares para garantir que a população mais pobre possa se alimentar adequadamente", pountou o candidato petista ao lembrar das ações do governo popular.

O operador de máquinas pesadas, José Ayres, 62, contou que diversas famílias se deslocavam dos bairros vizinhos como Dom Antônio, Parque do Sol para aproveita a refeição barata,projeto que foi extinto no governo Puccinelli.

“Vinha gente de todos os lugares aqui. Mas duas semana após assumir o André veio e fechou tudo, disse que era comida para vagabundo, agora ele tá lá com relogião no pé", brincou Ayes.