Cidade Andorinha vira alvo de vereadores por não cumprir portaria em Corumbá

Foto: Divulgação

Sem oferecer descontos aos passageiros, a empresa de transporte Andorinha não cumpre portaria desde fevereiro em Corumbá. A denúncia foi feita nesta semana pelos vereadores Chicão Vianna (SD) e Evander Verndramini (PP) durante sessão na Câmara.

Os vereadores encaminharam requerimento informando sobre o assunto e cobrando uma posição da Agência Estadual de Regulação de Serviços Púbicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), a respeito dos descontos que não vem sendo praticado pela Andorina. Os parlamentares tiveram acessos ao contrato da empresa, onde constataram o não cumprimento da portaria.

De acordo com o Chicão, os desconto de 20% deveria acontecer em 1 ou 2 dias da semana aos usuários do transporte, o que não vem acontecendo por lá. “Seria uma tarifa social, mas eles nunca usaram desta prática em nossa cidade”, afirma.

Com isso quem depende do transporte para deslocar até Campo Grande, é obrigado encarar os preços altos oferecidos pela empresa. Já que não tem opção de outra prestadora de transporte que faz o mesmo trajeto até a Capital.

O requerimento enviado pelos vereadores pede para Agepan começar a oferecer os descontos aos usuários. Segundo Chicão, “eles manifestaram positivo, inclusive na quinta-feira terão um encontro na Câmara de Corumbá para dialogar sobre as datas que serão feitos os descontos”.

A equipe de reportagem do MS Notícias, não conseguiu contato com Agepan para comentar como é feito a fiscalização do transporte no interior e porque eles não estavam oferecendo os descontos conforme a portaria.

Portaria nº 117 da Agepan disponível no site da mesma, que fala em seu art. 1º, § 4º :

Art. 1° As empresas delegatárias dos serviços públicos regulares de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de Mato Grosso do Sul poderão estabelecer tarifas promocionais.

§ 4° As empresas transportadoras poderão praticar descontos promocionais de até 20% (vinte por cento) com relação às tarifas autorizadas pela Agepan, movidas por fatores de natureza gerencial, dispensando-se a apresentação de motivações. (Acrescido pela Portaria n° 141, de 20 de fevereiro de 2017, publicada no D.O.E n° 9.356, pág. 21).