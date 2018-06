Agenda política André acompanha prefeitos de MS em audiências na Capital Federal

O presidente regional do MDB, André Puccinelli, participou hoje, em Brasília, do encontro de 25 prefeitos do Estado com o novo superintendente da Sudeco, Marcos Derzi e com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Rodrigo Sergio Dias. Liberação de recursos para as cidades e apresentação de novos projetos estiveram na pauta dos dois encontros que contaram com a presença ainda dos senadores Waldemir Moka (MDB) e Simone Tebet (MDB) e da deputada federal Tereza Cristina (DEM). Os deputados estaduais Eduardo Rocha (MDB) e Renato Câmara (MDB) também participaram das audiências.

Segundo André Puccinelli, “foi uma iniciativa municipalista, que envolveu prefeitos de vários partidos em busca de solução para os problemas das cidades de forma conjunta”. Além desses encontros, no final do dia, os prefeitos foram recebidos também pelo Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun que se comprometeu em acompanhar e ajudar no encaminhamento dos projetos e convênios encaminhados pelos prefeitos.

Para o presidente do MDB, os encontros foram positivos e vão ter o apoio de todos os parlamentares da bancada federal que se comprometem em fortalecer o municipalismo. Ele destacou a presença dos senadores Moka e Simone no primeiro encontro e da Deputada Tereza Cristina no segundo, lembrando que “Tereza tem sempre ficado ao nosso lado quando se trata de ajudar as cidades”. O grupo de prefeito continua hoje em Brasília onde busca audiência com outros ministérios e órgãos federais como o Ministério das Cidades e do Desenvolvimento Social.

Para o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (MDB), os encontros foram produtivos e serviram para mostrar que a união fortalece e aproxima os prefeitos da solução dos problemas. “Estamos unindo forças e buscando apoio de quem tem compromisso com as cidades. E lá que estão os problemas e para lá devem ir as soluções”, comentou ele.