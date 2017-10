Política André agradece população e chuteiras continuam penduradas “por enquanto” "Se diz grato à sociedade, mas é cauteloso ao comentar sobre a decisão de ser candidato ou não"

Citado nos primeiros lugares das intenções de voto em todas as pesquisas para a sucessão estadual de 2018, o ex-governador André Puccinelli (PMDB) se diz grato à sociedade, mas é cauteloso ao comentar sobre a decisão de ser candidato ou não. Na noite da terça-feira (17), ele esteve na Assembleia Legislativa para receber um título honorífico na celebração dos 40 anos da criação de Mato Groso do Sul.

Segundo o líder peemedebista e presidente do Diretório Regional, a boa cotação nas pequisas serve de reconhecimento ao trabalho que fez e continua fazendo em favor de seu Estado. Afirma que vem uma sensação cada vez maior de responsabilidade. Isso, reconhece, coloca em pauta a questão da candidatura. Porém, é comedido, pontuando que ainda mantém a intenção de aposentar-se das disputas eleitorias e seguir a rotina de dedicação à família e às tarefas de um vovorista (motorista de netos).

Puccinelli não se considera incomodado com o crescimento de outras alternativas em uma provável pulverização de nomes no páreo sucessório, assinalando respeitar todas as pessoas e defender o direito de cada uma a exercer suas vontade políticas e eleitorais. Garante também não estar fazendo suspense midiático com a incógnita sobre seus planos para 2018, porque sabe de seu papel como presidente do partido e da expectativa que os companheiros e simpatizantes depositam em sua candidatura.

Enquanto caminhava para seu lugar na solenidade, o ex-governador conversou com o jornalista Edson Moraes e concedeu rápida entrevista. Eis um trecho do diálogo.

- André Puccinelli: o cavalo está passando encilhado?

- Não sei. O povo é que tem que dizer.

- Qual sua avaliação sobre as pesquisas que põem seu nome no topo das intençõe de voto?

- Agradeço à população. Estas manifestações servem de reconhecimento e eu sou grato à população. A voz do povo é a voz de Deus. Isso me lisonjeia bastante e me responsabiliza ainda mais, no sentido de que, se for candidato, tenho que respeitar cada vez mais a opinião popular.

- Isso quer dier que o senhor já está pensando mesmo em confirmar sua candidatura?

- A chuteira continua engraxada. Ela está pendurada...por enquanto.