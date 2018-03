“MS Maior e Melhor” André continua caminhada e vai a Paranaíba e Três Lagoas “Estamos ouvindo a população e com isso construindo nosso plano de governo", disse o pré candidato a governo André Puccinelli

O MDB faz encontro na cidade de Paranaíba, hoje, sexta-feira (16), e no sábado (17) dará sequência ao programa “MS Maior e Melhor” que tem como objetivo reunir sugestões de todas as regiões do Estado para a elaboração de um plano de Governo a ser apresentado pelo partido nas eleições do ano que vem.

A ideia é fortalecer a candidatura do ex-governador André Puccinelli ao governo de Mato Grosso do Sul, que deverá ter como adversários o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT).

“Estamos ouvindo a população e com isso construindo nosso plano de governo com base no que eles estão no passando por meio de sugestões. A população quer a retomada do desenvolvimento, a volta da geração de emprego com novos investimentos na saúde, educação, lazer, cultura e demais áreas e por isso, nosso programa tem esse objetivo, de juntos, planejar o futuro de Mato Grosso do Sul” finalizou Puccinelli que, segundo ele, o encontro tem pesquisa ampla, aberta e participativa, onde todas as contribuições serão ponderadas e farão parte do plano de metas que o PMDB vai apresentar na eleição estadual deste ano.

Em Paranaíba, o encontro será no salão paroquial de Santo Antônio e em Três Lagoas na Câmara Municipal. Participam do encontro deputados estaduais, senadores, prefeitos, vereadores, dirigentes do partido e lideranças da comunidade.