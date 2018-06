Municipalismo André destaca força do municipalismo nos encontros de prefeitos em Brasília

O presidente regional do MDB, ex-governador André Puccinelli disse em Brasília que “o municipalismo levado a serio produz resultados imediatos e positivos para as cidades”. Ele comentou os efeitos da visita de 25 prefeitos de Mato Grosso do Sul a diversos órgãos federais ao longo da semana em Brasília. O grupo de prefeitos de Mato Grosso do Sul, recebido na quarta-feira pelo presidente da Republica Michel Temer, esteve hoje no Ministério da Agricultura e no Ministério da Saúde, tratando da liberação de recursos para projetos de apoio ao desenvolvimento no campo e liberação de recursos para atendimento à população. Em busca de solução para os problemas relacionados à rede de ensino, foram recebidos também pelos dirigentes do Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar (FNDE), ligado ao Ministério da Educação.

André Puccinelli, disse que “a iniciativa esta produzindo resultados muito positivos porque os prefeitos estão dando uma demonstração de união e força que está sensibilizando as autoridades”. Além de André, acompanham os 25 prefeitos de diferentes partidos os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, do MDB, e a deputada federal Tereza Cristina (DEM). Os deputados estaduais do MDB Eduardo Rocha, Renato Câmara e Márcio Fernandes.

Os prefeitos já estiveram também na Caixa Econômica, Sudeco e Funasa, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Esporte. Para o presidente do MDB, Andre Puccinelli, “são encontros muito objetivos, com projetos e reivindicações claras apresentadas e que devem se traduzir em liberação de recursos para os municípios em breve”. Puccinelli destacou a importância do apoio dos parlamentares e da iniciativa de buscarem apoio em conjunto. “É o municipalismo trazendo resultados práticos, saindo do discurso e melhorando a vida das pessoas”, afirmou.