AndrÃ© diz que populaÃ§Ã£o quer a volta do desenvolvimento

André diz que população quer a volta do desenvolvimento

O pré-candidato a governador e presidente regional do MDB André Puccinelli retoma neste final de semana os encontros regionais do programa MS Maior e Melhor, que tem como objetivo reunir sugestões de todas as regiões do Estado para a elaboração de um plano de Governo a ser apresentado pelo partido nas eleições do ano que vem. Na sexta-feira (09) ele e as lideranças do partido estarão em Corumbá e no sábado (10) a comitiva chega a Aquidauana.

“Estamos levando adiante o compromisso de percorrer todas as regiões, ouvir representantes de todos os municípios. Mesmo depois dos encontros vamos continuar recebendo sugestões de todos que desejem participar”, disse Puccinelli ao anunciar que ainda em marco devem acontecer as primeiras reuniões temáticas, com representantes de entidades e categorias profissionais.

"Temos sentido, de um modo geral, que o cidadão deseja a retomada do desenvolvimento, a volta da geração de emprego com novos investimentos, revela Puccinelli. Segundo ele, a participação de todas as lideranças do partido e ate mesmo de representantes de outras legendas, mostram que o programa MS Maior e Melhor está no caminho certo.

“Isso nos anima e nos faz redobrar os esforços para a construção de um projeto de futuro que tenha, sobretudo, a participação de todos e o protagonismo da nossa juventude”, disse.