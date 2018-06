Eleições 2018 André fala sobre prioridades de seu governo se eleito em MS "A população não aceita mais promessas vazias", disse o pré-candidato ao governo

Foto: Reprodução/Diário da Mídia

O ex-governador e pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB, André Puccinelli revelou, nesta segunda-feira (18) - durante entrevista a radio Diamante Rochedo (98,7 FM) - as prioridades de seu Plano de Governo. “Saúde, segurança, ações sociais e infraestrutura serão os pilares da nova administração, conforme levantamento do Programa MS Maior e Melhor, em consulta à população”, disse.

Segundo André, por onde tem andado a população não deixa duvidas quanto a essas prioridades. “É evidente que estudamos um plano de governo envolvendo todos os outros setores, como educação, habitação, emprego, cultura e lazer, mas as prioridades apontadas pela população estão cada vez mais claras”, conta André.

Lançado em maio deste ano, o Programa MS Maior e Melhor tem percorrido todos os municípios de Mato Grosso do Sul com um sistema de consultas à população para elaboração do plano de governo. Vereadores, prefeitos, organizações e representantes da sociedade civil como um todo participam com sugestões em encontros temáticos para expor suas ideias.

“Vamos fazer uma campanha mostrando o que vamos fazer e como vamos fazer. A população não aceita mais promessas vazias”, explicou, acrescentando que não serão encerradas as consultas à população. “O Programa MS Maior e Melhor continua sendo a nossa principal ferramenta para definir cada uma das nossas prioridades”, explica o pré-candidato.

Ao final da entrevista, André resumiu como pretende atuar. “Sabe o que realmente a população deseja? Alguém que trabalhe, que saiba trabalhar. Que tenha o trabalho por vocação. Por isso nós estamos no caminho certo”, finalizou.