Caarapó André Nezzi apresenta projeto 'nasce uma criança, planta-se uma árvore'

Preocupado com a conservação ambiental no município de Caarapó, o presidente do legilativo caarapoense, vereador André Nezzi (PDT), apresentou recentemente Projeto de Lei (011/2017) solicitando estudos para a implantação do projeto “Nasce uma criança, planta-se uma árvore”.



A proposta apresentada pelo vereador incentiva o plantio de uma muda de árvore para cada criança nascida na rede pública de saúde.



De acordo com o parlamentar, a medida é importante para chamar a atenção da sociedade para problemas relacionados ao meio ambiente. “Essa é uma ação que pode gerar nas crianças e nos pais uma preocupação maior com a questão ambiental, um despertar da consciência ecológica. Acredito que cada pai vai cuidar com carinho dessa árvore, pois a mesma representará a vida de seu filho”, observou.



A criança que participar do projeto receberá o certificado “Criança Amiga da Natureza”, no qual estarão registrados a data de nascimento, do plantio da árvore e o nome da espécie. O projeto prevê ainda parcerias da iniciativa privada com o poder público para a doação das mudas de árvores.



“A muda poderá ser frutífera ou ornamental e as famílias receberão uma requisição do hospital para adquirir muda de árvore no viveiro público e serão orientadas, através do Departamento Municipal de Meio-Ambiente, a realizar o plantio em local previamente determinado, de acordo com as regras próprias de urbanismo e da legislação vigente”, explicou Nezzi.



O projeto, que já vigora de maneira satisfatória em algumas cidades do país, tramita em caráter conclusivo para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na Câmara Municipal de Caarapó.