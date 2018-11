Caarapó André Nezzi disputa a Prefeitura de Caarapó com apoio de dez partidos

O vereador André Nezzi (PDT) que teve que assumir a Prefeitura de Caarapó temporariamente por causa da cassação dos mandatos do prefeito e do vice, lançou na sexta-feira sua candidatura a prefeito para a eleição extemporânea que está marcada para o dia 25 de novembro.

Considerado uma das jovens promessas da política local, André Nezzi que teve que deixar a presidência da Câmara para assumir a Prefeitura defende através de sua candidatura que conta com o apoio de doze partidos, a estabilidade econômica e política da administração municipal.

O ato de lançamento da candidatura aconteceu na noite de sexta-feira no salão de eventos da APAE e contou as presenças do deputado federal Vander Loubet, dos deputados estaduais, George Takimoto, João Grandão e José Teixeira entre outras lideranças políticas estaduais.

André Nezzi tem como candidato a vice-prefeito o empresário Gordo da Tigre e disputa um mandato tampão que vai durar apenas dois anos (2019 a 2020). Na eleição suplementar do dia 25 também participa como candidato o ex-prefeito Elzo Cassaro do Avante.

Além do seu partido o PDT, Nezzi conta com o apoio do DEM do candidato Gordo da Tigre e dos aliados PRB, PP, PT, MDB, PSB, PR, PSDB e o PTC. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) gravou um vídeo onde declara apoio a Nezzi que se for eleito, tem a missão de conduzir a administração municipal de forma a garantir a manutenção dos serviços públicos, salários do funcionalismo em dia e pagamento de fornecedores, para que em 2020 seja feita uma nova eleição para um mandato completo de quatro anos.