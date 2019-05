André Nezzi André Nezzi reforça time de prefeitos tucanos em MS

A convite do governador Reinaldo Azambuja, de quem teve apoio em sua vitória nas eleições suplementares para a Prefeitura Municipal de Caarapó, o prefeito André Nezzi filiou-se ao PSDB na manhã deste sábado, durante o ato de in vestidura de Sérgio de Paula na presidência do diretório estadual do partido. Nezzi era filiado ao PDT. Também fizeram suas fichas tucanas os prefeitos Jean Sérgio, de Douradina, e José Fernando Barbosa, de Selvíria, que foram eleitos respectivamente pelo PEN e PSB

“Foi uma decisão consciente, compartilhada com a família, os amigos e com os companheiros e companheiras que me acompanham. E estou certo que o povo de Caarapó também está consciente que esta decisão leva em conta os interesses mais fundamentais do município, além de considerar a qualidade humanista e inclusiva do programa do PSDB”, disse o prefeito.

PRESTÍGIO – Praticamente todos os prefeitos tucanos estavam na sede do diretório regional para prestigiar a posse de Sérgio de Paula. E de outros partidos a presença também foi maciça. O vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith (DEM), disse que a pluralidade de apoios é uma das diferenças que realçam a liderança de Reinaldo Azambuja.

Do campo-grandense Marquinhos Trad (PSD) ao rio-verdense Mário Kruger (PSC), dezenas de prefeitos de outros partidos foram abraçar Azambuja e de Paula. Vereadores, ex-prefeitos, ex-deputados e novas lideranças – boa parte já trabalhando a pré-candidatura para 2020 – deram ao ato político um colorido político de festa e consagração, como bem definiu Azambuja.