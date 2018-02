André prepara encontros com entidades para discutir MS Maior e Melhor

Foto: Rachid Waqued

O pré-candidato a governador pelo MDB, André Puccinelli, confirmou nesta segunda-feira (19) a realização de encontros temáticos com entidades organizadas, para discutir detalhes do plano de Governo que seu partido está elaborando. “Aprendi que ouvindo muito a gente erra menos”, repetiu ele ao confirmar que esta semana começam a serem preparados os encontros. Entre os segmentos que devem ser ouvidos pelo pré-candidato estão os servidores públicos, empresários rurais, industriais e professores.

“Vamos conversar com todos que estejam dispostos a colaborar, com todos que tenham propostas a apresentar. Vamos ouvir e avaliar. Aquilo que for possível, aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos transformar em compromisso”, explicou o ex-governador. Os encontros serão realizados nos intervalos das reuniões regionais e farão parte do mesmo programa MS Maior e Melhor, lançado pelo MDB no início de fevereiro.

A próxima etapa do programa vai reunir representantes da região Sudoeste com reuniões marcadas para as cidades de Jardim (23) e Maracaju (24). “Por onde temos passado temos encontrado o desejo da população de voltar a ver o Governo apoiar os municípios, estar presente e participar da vida nos municípios. Por isso tenho certeza de que o municipalismo será um dos pontos fortes da proposta que começamos a elaborar em conjunto com a população”, avaliou Puccinelli ao comentar os primeiros resultados dos encontros regionais.