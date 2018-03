AndrÃ© prevÃª campanha limpa, sem agressÃ£o aos adversÃ¡rios

Eleições 2018 André prevê campanha limpa, sem agressão aos adversários

“Vamos realizar uma campanha limpa e sem qualquer tipo de agressão aos adversários. Temos propostas para apresentar”, afirmou o pré-candidato a governador do MDB. André Puccinelli, ao comentar os principais efeitos dos encontros regionais que o partido vem realizando em diferentes regiões do Estado. Segundo André, ao ouvir a população essa convicção tem se firmado, pois “o cidadão quer saber do futuro do Estado e da cidade e não de acusações ou baixarias”. E diante da possibilidade de receber críticas, André insistiu que o esclarecimento será sempre o melhor caminho. “Não precisamos e nem vamos levar desaforo pra casa. Mas a resposta sempre vai levar em conta o respeito ao cidadão. Não vamos entrar em baixarias, como alguns já vem tentando nos atrair”.

Antes de retomar os encontros regionais em Amambai (02), Puccinelli lembrou que o programa MS Maior e Melhor é um exemplo do compromisso do MDB com a campanha de alto nível que pretende fazer. Mesmo agora, em pré-campanha todos estão sendo orientados a evitar qualquer tipo de agressão ou critica pessoal, assegurou ele garantindo que essa orientação vai valer também durante a campanha propriamente dita.

Os dirigentes emedebistas se reúnem também em Ponta Porã no sábado (03) pela manhã com o mesmo objetivo: reunir junto à população as principais reivindicações para o seu Plano de Governo. “Tenho ouvido muita reclamação sobre a falta de uma política de segurança mais efetiva e sobre a falta de oportunidades, novas empresas para a geração de emprego na faixa de fronteira. Vamos ouvir a população, vamos dimensionar esse problema e incluir providencias num plano de Governo que seja também um plano de trabalho. “De promessas a região está cheia. Vamos tratar disso com seriedade e compromisso”, garantiu Puccinelli.