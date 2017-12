André Puccinelli é recepcionado com festa em convenção de partido Com direito a fogos de artifícios e coro "André!", correligionários o colocaram no colo

Por: Correio do Estado 02/12/2017 às 11:50

Foto: Gabriela Couto O ex-governador André Puccinelli (PMDB) foi recepcionado com grande festa e fogos de artifícios em convenção do partido, que acontece na manhã deste sábado. Correligionários o colocaram no colo e multidão gritava “André! André!”. “Me conforta saber que tenho verdadeiros amigos. Vejo essa festa como um carinho à família Puccinelli”, afirmou o peemedebista. Puccinelli aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho que estava sendo feito pelo ex-presidente da sigla, deputado estadual Junior Mochi. “PMDB unido como está tem que agradecer ao trabalho do Mochi e tem nessa nova diretoria eu como soldado do partido. Não sou o único, mas um dos”, afirmou André. Mesmo declarando, durante reunião do PMDB Mulher que aconteceu ontem, que iria se candidatar para governador do Estado, André não quis reafirmação a informação na manhã de hoje. O ex-governador continua com o discurso de que o partido decidirá o futuro da sigla. Considerado o “nome forte” do partido, André já adiantou que a sigla mudará a nomenclatura para MDB. “Como forma de retorno às origens, no dia 19 de dezembro a sigla mudará para MDB”, confirmou Puccinelli.