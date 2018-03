Eleições 2018 André visita 9 cidades do MS e deseja passar por todas com programa MS Maior e Melhor 'O pré-candidato a governo pelo MDB, estará amanhã em Paranaíba e em seguida Três Lagoas e Dourados'

O pré candidato pelo MDB, o ex-governador André Puccinelli assumiu o comando do partido em dezembro de 2017 e já em fevereiro retomou os Encontros Regionais do programa MS Maior e Melhor, percorrendo todo o Estado, começando por Costa Rica.

“Estamos levando adiante o compromisso de percorrer todas as regiões, ouvir representantes de todos os municípios. Mesmo depois dos encontros vamos continuar recebendo sugestões de todos que desejem participar”, disse Puccinelli.

André Puccinelli agrega políticos e lideranças de outras siglas e tem reunido um grande numero de pessoas nos municípios onde ocorreram os encontros, que tem como objetivo reunir sugestões de todas as regiões do Estado para a elaboração de um plano de Governo a ser apresentado pelo MDB nas próximas eleições.

Em visista ao interior Puccinelli tem o apoio da população. Foto: Reproução/Rachid

"Temos sentido, de um modo geral, que o cidadão deseja a retomada do desenvolvimento, a volta da geração de emprego com novos investimentos", revela Puccinelli, que afirma ainda que a participação de todas as lideranças do partido e até mesmo de representantes de outras legendas, mostram que o programa MS Maior e Melhor está no caminho certo.

O Programa MS Maior e Melhor já visitou Costa Rica, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Jardim, Maracajú, Amambai, Ponta Porã, Corumbá e Aquidauana. Nos dias 16 e 17 de março os encontros acontecem em Paranaíba e Três Lagoas, dia 24 em Dourados e finalizando no dia 28 de abril em Campo Grande.

Carreira

André Puccinelli é médico e foi secretário estadual da Saúde, deputado estadual dois mandatos e deputado federal. Em 1996 foi eleito prefeito de Campo Grande, sendo reeleito em 2000. Em 2006 foi eleito Governador do Estado, onde ficou por dois mandatos.

Em 2017 assumiu a presidência de MDB e já se declarou pré candidato a governador no pleito de 2018.

Como prefeito André entre suas principais realizações, estão a pavimentação de 300 bairros, construção de postos de saúde e escolas, implantação de salas de informática em praticamente todas as unidades da rede municipal de ensino.

Como governador inúmeras obras foram feitas em todo o estado e a poucos dias do término do mandato, dos 27 governadores foi o que alcançou maior índice de aprovação, 58% de ótimo e bom, de acordo com levantamento do Ibope. (Com assessoria).