Eleições 2018 Andréia Olarte se filia ao MDB e pode ser candidata a deputada estadual "A ex-primeira-dama da Capital, consegue apoio na grande legenda"

Andréia Olarte posa ao lado do presidenciável emedebista Henrique Meirelles. Ela quer ser candidata a deputada estadual com o apoio de André Foto: Reprodução/Top Mídia News

Com Gilmar Olarte condenado a oito anos e quatro meses por corrupção e ré por ocultação de bens e lavagem de dinheiro, a ex-primeira-dama de Campo Grande, Andréia Olarte consegue se filiar ao MDB, um grande partido, e pode ser candidata a deputada estadual com o apoio do ex-governador André Puccinelli (MDB).

Gilmar Olarte já havia dito em entrevista a sites locais que cogitava lançar a mulher para disputar uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa. Inicialmente, todo mundo esperava que ela se filiaria a um pequeno partido, como fez o ex-senador Delcídio do Amaral, que optou pelo PTC.

Mas Andréia surpreendeu ao participar do evento do MDB no sábado como pré-candidata a deputada estadual do partido. A notícia foi veiculada pelo site Top Mídia News.

A ex-primeira-dama consegue espaço em um partido grande e com estrutura para dar apoio aos candidatos. E ainda, o apoio do ex-governador, presidente regional da legenda e um dos favoritos na disputa deste ano.

Olarte, seu marido, já foi condenado pelo Tribunal de Justiça a oito anos e quatro meses de prisão por corrupção passiva. Apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que todo condenado em segunda instância deveria iniciar o cumprimento da pena, o ex-prefeito segue solto em Mato Grosso do Sul.