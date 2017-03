Ao 30 de MarÃ§o, o Dia da Terra!

Artigo Ao 30 de Março, o Dia da Terra!

O povo palestino celebra com protestos, mas também com festa, a data de 30 de março, o Dia da Terra. Os protestos se justificam na indignação contra a barbárie que o Estado de Israel vem praticando há anos, sistemática e covardemente, contra a Palestina. Em 1976 o exército israelense invadiu a aldeia Galiléia e confiscou as terras palestinas, massacrando seus moradores.

Uma onda de protestos sacudiu o planeta e motivou o mundo árabe contra a agressão. Uma greve geral e manifestações de rua foram reprimidas com violência pelas tropas de Israel. Seis manifestantes palestinos foram assassinados na área de El Jahil. E a partir de 2007, o 30 de março, passou a ser reverenciado como Dia da Terra Palestina. Em 30 de março de 2011 foi lançada a campanha plurinacional na tentativa de bloquear o Fundo Nacional Judeu, criado em 1901 para apropriar-se de terras que pertenciam ao mandato britânico na Palestina e instalar nelas assentamentos judeus.

O governo terrorista fez do expansionismo israelense um instrumento de patente agressão, desrespeitando princípios básicos de direitos humanos e violando as normas internacionais que sacramentam o direito dos povos à autodeterminação. A ONU e o seu Conselho de Segurança Internacional são frequentemente desafiados por Israel. Isso ficou bem demonstrado quando o Conselho vetou a construção de assentamentos judeus nas terras palestinas e o governo israelense simplesmente ignorou a decisão.

Está comprovado - com imagens, números e fatos – que o governo de ocupação israelense não tem qualquer apreço pela vida humana e não tem escrúpulo algum para fazer valer seu delírio expansionista. E agora o cúmulo: Israel tenta convencer os palestinos a trocar de nacionalidade. O propósito é acabar com a identidade palestina. Não-satisfeito, aplica sanções terroristas, como a sobrecarga de impostos absurdos cobrados de quem mora em imóveis nas áreas ocupadas pelos israelenses.

O povo palestino quer a paz e, com certeza, os israelenses que discordam da truculência e do mau-caratismo do governo israelense também desejam o mesmo. Há como conviver em harmonia, cada povo com seus direitos e suas culturas preservadas. O que não cabe é a ambição ilimitada e criminosa de um Estado que se esconde por trás de argumentos religiosos falsos, mas na verdade se move por interesses econômicos e de dominação pela violência e pela humilhação, não se importando em assassinar gente inocente, sobretudo crianças, idosos e mulheres.

O 30 de março mantém viva uma luta legítima e uma causa justa que jamais irão morrer. De geração para geração, a busca da liberdade e da autodeterminação manterá a Palestina viva. Porque seu povo é vivo, sempre estará pronto para defender e acreditar no Estado Palestino Independente. Jesusalém, sua capital permanente, é um justo direito dos palestinos, reconhecido por centenas de países. Por maior que seja sangrenta a força da ocupação, a voz da justiça ecoará mais alto e a verdade da paz vencerá.

Viva o povo palestino!

Viva o Dia da Terra!

*Omar Fares Sbeitan é ativista da causa palestina e presidiu a Sociedade Árabe-Brasileira de Campo Grande