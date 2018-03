Eleições 2018 Ao menos 9 ministros se preparam para deixar cargos e disputar eleições O prazo previsto em lei para parlamentares deixarem os cargos termina em 7 de abril

Foto: © Wilson Dias/Agência Brasil

Ministros do governo Michel Temer planejam deixar os cargos para disputar as eleições deste ano. De acordo com um levantamento do G1, ao menos nove parlamentares se preparam para serem candidatos.

O prazo previsto em lei para deixar os cargos termina em 7 de abril, os ministros que quiserem se candidatar na eleição de outubro precisam deixar os cargos seis meses antes do pleito.

Dois ministros ainda não decidiram se vão deixar os cargos (mas podem sair); cinco já disseram que permanecerão no governo; e dois não responderam ao questionamento.

Veja os ministros que, segundo as assessorias, planejam deixar os cargos até o mês que vem:

Marx Beltrão (MDB-AL): Turismo

Ricardo Barros (PP-PR): Saúde

Sarney Filho (PV-MA): Meio Ambiente

Fernando Coelho Filho (sem partido-PE): Minas e Energia

Maurício Quintella (PR-AL): Transportes

Leonardo Picciani (MDB-RJ): Esporte

Osmar Terra (MDB-RS): Desenvolvimento Social

Mendonça Filho (DEM-PE): Educação

Helder Barbalho (MDB-PA): Integração Nacional

Ministros que, segundo as assessorias, ainda estão em dúvida:

Henrique Meirelles (PSD-SP): Fazenda

Gilberto Kassab (PSD-SP): Ciência, Tecnologia e Comunicações

Ministros que decidiram ficar no governo:

Eliseu Padilha (MDB-RS): Casa Civil

Moreira Franco (MDB-RJ): Secretaria-Geral

Carlos Marun (MDB-MS): Secretaria de Governo

Raul Jungmann (PPS-PE): Segurança Pública

Blairo Maggi (PP-MT): Agricultura

Os ministros Alexandre Baldy (PP-GO) (Cidade) e Aloysio Nunes (PSDB-SP) (Relações Exteriores) não responderam ao levantamento.