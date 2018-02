20,66% Ao Senado Nelsinho lidera preferência de eleitores, diz pesquisa Zeca é o segundo, com 13,66%

Levantamento feito pelo instituto Ranking Comunicação e Pesquisa divulgada ontem, quarta-feira, 07, mostra que o ex-prefeito Nelson Trad Filho lidera a preferência da maioria dos eleitores de Mato Grosso do Sul para uma candidatura ao Senado Federal, além disso, ele é apontado com o menor índice de rejeição.

Na modalidade espontânea do levantamento, Nelsinho aparece liderando com 20,66%, de intenções de voto entre os sul-mato-grossenses e Zeca é o segundo, com 13,66%. Na estimulada, Nelsinho vai a 31,16%, Zeca a 18,25%. Sendo que o índice de rejeição do ex-prefeito é de 7,16%, quase três vezes menos do que o petista com 20,16%.

Para Nelsinho o PTB está totalmente focado na candidatura para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Ele assumiu a presidência do partido no dia 15 de agosto de 2015 e desde então esta se dedicando para o crescimento e fortalecimento da sigla. Para ele as pesquisas apontam uma trajetória de muito trabalho que esta sendo reconhecida por todos.

“É resultado do reflexo de muito trabalho e dedicação, fui Vereador, presidente da Câmara, Deputado Estadual, Prefeito de Campo Grande e candidato a Governador. Eu só tenho a agradecer a confiança de todos mais uma vez, e que este ano seja de muito trabalho”, finalizou Nelsinho.