AO VIVO JULGAMENTO DE LULA; ACOMPANHE TUDO AQUI EM TEMPO REAL

Caso Tríplex 'O resultado do julgamento terá impacto direto nas eleições deste ano'

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julga nesta quarta-feira (24) o recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação a nove anos e meio de prisão proferida pelo juiz Sérgio Moro no caso do tríplex do Guarujá, no litoral paulista.

O resultado do julgamento terá impacto direto nas eleições deste ano, já que Lula se apresenta como pré-candidato à Presidência da República e é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto.

Se mantida a condenação, o petista torna-se inelegível, segundo a Lei da Ficha Limpa, embora haja brechas para que ele registre sua candidatura e faça campanha antes de uma decisão final.

