Eleições 2018 Ao votar, Odilon de Oliveira (PDT) diz já planejar estratégias para o segundo turno turnoAcompanhado da esposa e do filho, candidato votou às 9h, na Escola Padrão

Foto: Álvaro Rezende/Correio do Estado

Acompanhado da esposa e filho, o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Juiz Odilon de Olivera (PDT) votou e convocou todos os eleitores que compareçam às urnas neste domingo (7). Esperançoso em que o pleito para o cargo do Executivo estadual vá para o segundo turno, o juiz federal aposentado já planeja nova estratégia. Ele votou na Escola Padrão, às 9h.

“Gostaria de fazer um apelo a todos os eleitores, que comparecessem e não deixem de votar. A escolha é de cada um, mas o voto é obrigatório. Então é a única oportunidade que se tem neste ano para se manifestar com consciência a sua vontade com relação ao destino do nosso País e do nosso Estado”, disse.

Junto da esposa e do filho, o vereador e candidato a deputado federal Odilon de Oliveira (PDT), o juiz aposentado avaliou sua primeira campanha como político. “Essa reta final eu avalio com muito otimismo, a gente fez um trabalho decente. Um ano de transformação, fez um ano agora que me aposentei. Mas me adaptei logo, com seis meses. Estou adaptado e pronto para exercer qualquer cargo e voltar para a vida pública. A gente fez uma campanha baseada no passado da gente, na estrutura moral sempre conhecida pela população. Os eleitores tem que se basear no passado de cada candidato e no programa de governo também”, comentou.

Por fim, o candidato disse que vai acompanhar a apuração de casa e já faz planos para o segundo turno. “Vou ficar em casa acompanhando a apuração. Segundo turno é realidade. Mais ao fim da tarde, quando começar a sair algumas bocas de urna, vai ser muito emocionante para mim, principalmente por ser a primeira vez que a gente concorre. Já estamos estudando, fazendo reuniões e discutindo já algumas modificações que vamos fazer. Muitas estratégias nós vamos manter. Vou fazer um corpo a corpo maior, visitar todas as aldeias, assentamentos, acampamentos. Visitar empresas, conversar com todos os segmentos da sociedade, divulgando mais amplamente nosso programa de governo. Vamos andar”, concluiu Odilon.