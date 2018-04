Amambai Apenas uma cidade do MS é contemplada com o Cartão Reforma "A verba destinada é de R$178,5 milhões para reforma"

Presidente Michel Temer e líderes da pasta das Cidades Foto: Reprodução/Marcos Corrêa, PR

O município de Amambai, no sul de Mato Grosso do Sul, está entre os selecionados do país para receber o Cartão Reforma, conforme divulgado pelo Ministério das Cidades ontem, segunda-feira (16).

Serão contemplados municípios de 22 estados das cinco regiões do Brasil. A verba destinada é de R$178,5 milhões para reforma, expansão ou conclusão dos lares em bairros selecionados pelas prefeituras.

A proposta aprovada para Amambai foi “Recuperação de moradia limeira” e 150 famílias serão beneficiadas. A verba aprovada para o município é de R$ 862.500,00.

O cartão é concedido a moradores de determinados bairros definidos pela prefeitura para reforma das residências de famílias com renda bruta de até R$2.811,00 e que só possuem um imóvel que esteja em área regularizada.

A família cadastrada poderá receber de R$ 2 mil a R$ 9 mil para comprar materiais de construção em lojas credenciadas pelo programa e realizar obras de saneamento e energia, construção de quarto ou banheiro, substituição de telhado, finalização de reboco e pintura entre outros. No entanto, fica responsável pelo pelo custeio de mão de obra e equipamentos.