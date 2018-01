Eleições 2018 Apesar da condenação PT vê a possível candidatura de Lula "O PT reafirmou que Lula será o candidato do partido"

Após o resultado do julgamento que confirmou a condenação e aumentou a pena do ex-presidente Lula para 12 anos e um mês, vários partidos e lideranças divulgaram nota à imprensa.

O primeiro a se manifestar foi o Partido dos Trabalhadores (PT). No texto, a presidente, Gleisi Hoffmann disse que o julgamento de ontem, quarta-feira (24), que a condenação foi uma farsa judicial.

O texto diz ainda que houve condenação sem crime e sem provas, e voltou a citar que Lula sofre perseguição política.

O PT reafirmou que Lula será o candidato do partido.

Também por meio de nota, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou que a decisão do TRF4 não era para ser celebrada e já que a campanha presidencial ainda não começou é preciso ouvir e respeitar o Judiciário.

Maia diz, ainda, que o resultado do julgamento deixa claro que o Brasil é uma democracia madura e que as instituições funcionam plenamente.

A ex-presidente Dilma também se manifestou e reforçou a nota do PT, dizendo que Lula é inocente e que os apoiadores vão recorrer a todas as instâncias.

Por outro lado, o líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, disse que com a decisão, a Lava Jato demonstra ao país que a lei vale para todos.



Mesma linha seguiu o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão. Também por meio de nota, ele afirmou que a condenação de Lula foi uma grande vitória para a Justiça brasileira e, com o resultado, o Brasil terá um cenário mais coeso para as eleições presidenciais deste ano.