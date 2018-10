'Pós-urna' Apoio de Marquinhos levou à vitória de Reinaldo para compensar derrota em cidades do interior de MS Votos perdidos para Odilon em Três Lagoas e Dourados foram recuperados com apoio de Marquinhos

Foto: Reprodução/Web/ Diário Digital

A reeleição de Reinaldo Azambuja neste domingo é incontestável, mas é necessário se fazer justiça. O grande responsável pela vitória de Reinaldo é o prefeito de Campo Grande (PSD), Marquinhos Trad que entrou fundo na campanha e conseguiu que a população da Capital escolhesse Azambuja. A diferença de 6.22% em cima do Juiz Odilon dada pelos eleitores campo-grandense impediu que os votos do interior não prejudicasse a reeleição de Azambuja.

O agora governador foi vitorioso em 55 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e a diferença obtida pelo seu adversário Juiz Odilon em 24 municípios foi “tirada” com a vantagem obtida no eleitorado de Campo Grande.

O engajamento do prefeito Marquinhos Trad, conforme afirmam analistas políticos, foi preponderante para a vitória apertada de Reinaldo em Campo Grande e deve ser considerada nas próximas articulações visando a eleição municipal de 2020 quando o prefeito do PSD deverá concorrer á reeleição.

O saldo de Reinaldo foi inferior ao do primeiro turno, quando o governador reeleito venceu em 66 municípios – Odilon havia vencido em cinco, incluindo Dourados e Três Lagoas, segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do Estado. Nestas cidades, novamente o pedetista teve mais votos: 50,54% contra 49,46% de Reinaldo entre os douradenses (1.176 votos nominais, menos que os 2,2 mil do primeiro turno); e 56,44% em Três Lagoas, contra 43,56% do tucano –cerca de 6,1 mil votos.