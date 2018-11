Caarapó Apoio de Zé Teixeira traz o DEM para fortalecer mandato, diz André Nezzi

Confirmado com votação consagradora (quase 88% dos votos) para administrar Caarapó até 2020, o prefeito André Luiz Nezzi (PDT) disse que um dos principais fatores que levaram a esse resultado foi a participação ativa de aliados de primeira hora. Ele dá como exemplo a presença do deputado estadual Zé Teieira (DEM), que a seu ver teve papel determinante na definição de sua candidatura.

“O deputado Zé Teixeira é mais que um aliado, é um amigo, um companheiro. Ele emprestou a sua experiência e a sua credibilidade como garantias para o projeto que nossa coligação levou para a campanha”, assinalou. André Nezze enfatiza que Zé Teixeira tem uma ligação afetiva muito forte com os caarapoenses: “São dele importantes contribuições com as realizaçoes de maior impato social e econômico na região, tanto em emendas parlamentares como em vários projetos e iniciativas progressistas”.

O DEM acrescenta um ganho político significativo para a governabilidade e o desenvolvimento do município – não por acaso, o democrata Leônidas Inácio Moreno, o Gordo da Tigre, foi escolhido por Nezzi para ser seu candidato a vice-prefeito. “Com o deputado Zé Teixeira e o Gordo ao nosso lado conseguimos ficar com um bloco de seis veradores ligados a eles. É uma base extremamente forte, operosa, de grande inserção na comunidade e que terá papel estratégico na execução do programa de governo”, considerou André Nezzi.

Para o prefeito, essa relação política e afetiva agora se renova e ganha dimensão ainda maior, pois com Zé Teixeira se consolida o apoio maciço do DEM, que tem entre seus filiados dezenas de lideranças respeitadas dentro e fora do Estado, como os deputados federais Tereza Cristina e Henrique Mandetta, além do vice-governador Murilo Zauith.

“Assim, podemos afirmar que, com toda certeza, Caarapó terá lastro político e parlamentar dos mais vigorosos. O município já conta com o respaldo e a atenção do governador Reinaldo Azambuja e do PSDB. Temos o apoio de outros partidos e forças políticas, tanto governistas como de oposição. Os vereadores estão imbuídos da vontade de fazer Caarapó progredir e a população é o nosso maior esteio”, completou.