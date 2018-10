Tudo pelo poder Apoio de Zeca do PT a Reinaldo Azambuja mostra incoerência e deboche a inteligência do eleitor do MS

O apoio dado pelo deputado federal e candidato derrotado ao Senado Zeca do PT a candidatura a reeleição do governador Reinaldo Azambuja é um deboche e mostra a incoerência dos dois políticos e um claro deboche ao eleitor que tem colocado à sua memória e a sua inteligência.

PT e PSDB sempre foram adversários históricos no Brasil e em Mato Grosso do Sul e agora aparecem caminhando de mãos dadas como se não existisse passado e se a população tivesse memória curta. Zeca do PT afirma que a sua opção em apoiar Reinaldo é estritamente pessoal, não sendo uma decisão do seu partido que para não passar mais vergonha pública do que já passou publicou uma nota

Sem contar as contendas em nível nacional onde os candidatos petistas sempre disputaram a presidência em Mato Grosso do Sul é bom que se refresque a memória. Há exatos quatro anos Reinaldo e o PT se digladiavam pelo comando do Estado. Ainda no primeiro turno o candidato petista ao governo ex-senador Delcídio do Amaral foi trucidado com uma avalanche de denúncias de corrupção.

De favorito no primeiro turno, Delcídio e o PT amargaram uma fragorosa derrota no segundo turno. Foi uma verdadeira guerra entre PT e o PSDB. A militância do PT sofreu, perdeu e continuou fora do Parque dos Poderes. Agora Zeca do PT coloca toda a história de luta do PT na lata do lixo, trai a militância do partido que lhe apoiou para o Senado no primeiro turno e se joga na "cova dos leões".

O povo não está entendendo os apoios e conchavos esdrúxulos que Reinaldo Azambuja está fechando para vencer as eleições. Na iminência de ser derrotado já que a pesquisa do IBOPE desta sexta-feira apontou empate técnico, PSDB fez uma salada esquisita e difícil de ser digerida pelos eleitores que não querem mais votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção como é o caso de Reinaldo e de seu mais novo apoiador Zeca.