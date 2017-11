Após 15 anos ex-membro do Diretório Municipal de Campo Grande retorna ao PTB

De volta ao PTB após 15 anos, Manoel Oscar Mendes se filiou hoje a sigla, Mendes foi membro do Diretório Municipal na época do ex-senador Lúdio Coelho, também ocupou a função de Delegado do partido junto a Justiça Eleitoral.

“Viajei o interior do Estado formando as Comissões Executivas do PTB junto ao saudoso Lúdio, foi uma época de muito trabalho e reconstrução partidária, e é com muita alegria que hoje retorno para a família petebista”, comenta.