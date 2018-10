Eleições 2018 Após café da manhã com aliados, Haddad vota na zona sul de São Paulo Presidenciável do PT votou pouco antes das 10h acompanhado da mulher, Ana Estela. Ele vai acompanhar a apuração dos votos na companhia de aliados em um hotel da capital paulista.

Foto: Marcelo Brandt, G1

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, votou na manhã deste domingo (7) no Brazilian International School, colégio localizado no bairro Moema, na zona sul de São Paulo. O petista chegou à zona eleitoral pouco antes das 10h, acompanhado pela esposa, Ana Estela Haddad, e cercado por jornalistas.

Haddad levou cerca de um minuto para concluir a votação na urna eletrônica. Ao sair da cabine de votação, cumprimentou os mesários da seção eleitoral e, abraçado em Ana Estela, fez um "V" de vitória para cinegrafistas e fotógrafos.

Em seguida, teve dificuldades para deixar a sala em razão da multidão de jornalistas que posicionada na entrada do recinto para registrar o voto dele.

Antes de votar em Moema, Haddad participou com Ana Estela de um café da manhã na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no centro de São Bernardo do Campo, na região do ABC. Entre os aliados que foram prestigiar o encontro estavam o candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, e o candidato ao Senado Eduardo Suplicy (PT).

O presidenciável do PT irá acompanhar a apuração em um hotel de São Paulo ao lado de colegas de partido, aliados de outras legendas e militantes petistas.