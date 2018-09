Caarapó Após cassação de Prefeito, vereador assumirá prefeitura de Caarapó As normas sobre a próxima eleição que será possivelmente em Novembro, serão ditadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Depois do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidir cassar o mandato do prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) determinou que a Câmara Municipal da cidade emposse, na próxima sexta-feira (21/09), o presidente da Casa, André Luiz Nezzi (PDT), como prefeito do Município.

A Câmara de Caarapó foi notificada sobre a cassação de Mário e a necessidade de nova posse na segunda-feira (17). Nesta quarta-feira ficou definido que a sessão extraordinária para a posse de Nezzi ocorra às 10 horas da sexta feira.

Segundo a determinação do TRE, o vereador comandará a cidade até que eleições suplementares sejam convocadas pela Justiça Eleitoral. Após essa convocação, os moradores da cidade deverão voltar às urnas para escolher novo prefeito. As normas da eleição serão definidas pelo TRE-MS. Aguardemos.

Cassado

Mário e o vice foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por compra de votos, abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Na decisão colegiada, o ministro Edson Fachin confirmou a confusão feita pelo Tribunal.

“Eu havia examinado a matéria e parece que a proposição [equivocada] é um reconhecimento de que há uma finitude humana debaixo da toga do julgador, que enaltece como ser humano”.

A decisão do Tribunal foi unânime pela cassação do prefeito.