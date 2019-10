CORRUPÇÃO Após condenação há 172 anos de prisão, Paulo Preto volta a ser alvo da PF e MPF Ex-diretor da Dersa em governos do PSDB é suspeito de lavagem de dinheiro com o auxílio de familiares e prestadores de serviço

Paulo Preto já foi condenado por fraudes em obras viárias em SP Foto: Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) cumprem nesta terça-feira (29) mandados de busca e apreensão em 11 endereço de familiares e amigos do ex-diretor da da estatal Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto.

Segundo os investigadores, o objeto da operação é a busca por indícios de lavagem de dinheiro de pessoas ligadas ao ex-diretor.

Ao menos quatro cidades estão sendo alvos da operação, todas no interior de São Paulo: Taubaté (interior), Ubatuba (litoral norte), Taboão da Serra (região metropolitana) e Itapetininga (interior).

Paulo Preto já é condenado a mais de 145 anos de prisão pela Justiça Federal pela atuação no desvio de verbas públicas e a 27 anos de prisão por ter ajudado na formação de um cartel para fraudar obras viárias no estado de São Paulo. Ele responde a outro processo na Justiça Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa ação é mais um desdobramento da Operação Lava Jato batizada aqui de Pasalimani.

Operação Pasalimani decorre de aprofundamento nas investigações quanto a atos de lavagem de dinheiro, obtido a partir de outros delitos cometidos por Paulo Vieira, como peculato e corrupção.

Segundo apurado, o cartel, no qual Paulo Preto teve papel decisivo a partir de 2007, teria eliminado a concorrência nas licitações do Rodoanel Sul com a participação de 18 construtoras. O MPF pede o ressarcimento de R$ 521 milhões e a devolução de R$ 21 milhões que Paulo Preto e outros agentes públicos teriam recebido em propina.

Em junho, a Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens dos suspeitos. Em sua decisão, o juiz determinou o sequestro de dois imóveis [a mansão no condomínio Iporanga, no Guarujá, e um apartamento no condomínio Marina VI, em Ubatuba] e da lancha Giprita III, de propriedade da empresa P3T Empreendimentos e Participações, que foi criada em 2014 por Paulo Preto.

Fonte: agências.