Política Após denúncias, vereador protocola pedido de afastamento de Azambuja

O vereador Vinicius Siqueira (DEM) protocolou na manhã desta segunda-feira (22) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o pedido de investigação e afastamento do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A denúncia apresentada pelo parlamentar é pela prática de crime de responsabilidade contra o governo do Estado.

O documento traz em cerca de 300 páginas, indicação de notas fiscais e indícios de irregularidades como o pagamento de propina no montante de mais de R$ 150 milhões aos ex-governadores Zeca do PT, André Puccinelli e o atual governador Azambuja, conforme acordo de colaboração feito por empresários da empresa JBS.

De acordo com o os colaboradores, o acordo realizado com o atual governador funcionava com o pagamento de propina mediante emissão de notas fiscais sem contrapartida em bens ou serviços.

Conforme os colaboradores foram pagos a Reinaldo, cerca de R$ 10 milhões em espécie, entregues para pessoas indicadas por ele. Segundo a versão, não havia intermediários e as negociações eram feitas diretamente com o atual governador.

Para o vereador, que amanheceu na Assembleia Legislativa, o documento foi apresentado por ele enquanto cidadão comum. “Eu não poderia me omitir quanto ao governo Estadual. Se fizemos no federal, vamos fazer no Estadual também”, enfatizou relembrando os movimentos que resultaram no afastamento da presidente Dilma Rousseff (PT) no ano passado.

O documento agora será encaminhado ao presidente da Casa. “Acredito que primeiramente vá passar pela procuradoria e depois o presidente vai tomar a decisão de acatar ou não a denúncia para dar início às investigações”, finalizou.