POLÊMICA Após locais de votação precários e falta de cédulas, eleição de Conselheiros é suspensa Candidatos apontaram suspeitas de fraude e grande número de eleitores fortaleceram decisão

Foto: Marina Pacheco/Arquivo/CG News

No 03 de desse mês, antes da eleição para Conselheiro Tutelar de Campo Grande, o MS Notícias adiantou a insatisfação de eleitores e candidatos de como viam sendo realizadas as eleições na Capital, em edição extra de hoje (16), do Diogrande, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), decidiu acatar a recomendação feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e divulgou a suspenção das eleições, medida, assinada pelo presidente do CMDCA, Celso José do Santos.

Ontem (15), integrantes do CMDCA foram à Câmara dar explicações aos vereadores sobre a ocorrências registradas no pleito, que levou 20,3 mil pessoas às urnas no primeiro domingo de outubro, dia 6.

O grande participação da população lotou pontos de votação e faltaram cédulas e locais para os interessados em escolher seu candidato.

Na publicação, não está colocado um prazo em que o conselho tomará decisão sobre manter o resultado do pleito ou refazer o processo. A posse dos 25 novos conselheiros seria em 10 de janeiro de 2020.

Ainda segundo a publicação, há foi excluído Marcelo Marques de Castro, que teve 384 votos – o 13º mais votado –, mas ele já era conselheiro lotado no 1º Conselho Tutelar Região Sul e respondeu a procedimento interno por fato ocorrido em 2016 e por isso, não poderia se candidatar.