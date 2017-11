Luto Após longa carreira política morre prefeito de Corumbá; Governador lamenta "Ruiter faleceu nesta madrugada após cirurgia na aorta abdominal"

Foto: Reprodução/Campo Grande News

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lamenta a morte do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, dizendo que ele deixa um legado político na vida pública. "Que o seu legado de dedicação nas ações em defesa da cidade, fortaleçam a caminhada cotidiana de sua família e do povo corumbaense".

A nota ainda lembra cita que Ruiter também era um servidor de carreira do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Mato Grosso do Sul. De acordo com a assessoria do Governo do Estado, Reinaldo deve sair da Capital ainda pela manhã para chegar à Cidade Branca para o início da despedida.

O corpo do prefeito já foi liberado do Proncor e deve chegar à capital do Pantanal por volta do meio-dia. Ruiter faleceu na madrugada desta quarta-feira (1) em Campo Grande, após passar por uma cirurgia para corrigir um aneurisma da aorta abdominal, ele que havia sido internado as pressas na segunda-feira.

Vida

Ruiter nasceu em Corumbá no dia 24 de janeiro de 1964 e lá fez sua carreira política, foi eleito prefeito em 2004 pelo PT e foi reeleito em 2008 e em 2012, na eleição seguinte assistiu o PT eleger Paulo Duarte como seu sucessor na prefeitura. Antes de político, Ruiter era auditor fiscal do Estado. No período em que José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, foi governador, o prefeito chegou a ocupar o cargo de superintendente de Administração Tributária.

Em 2014, ele foi candidato a deputado federal, tendo recebido 18.502 votos. A 26ª posição nas urnas garantiu a ele a primeira suplência da coligação. Porém, em 2015, alegando perseguição no partido, Ruiter se desfiliou do PT e foi parar o PSDB, onde contou com o apoio do governador Reinaldo Azambuja, alí reiniciou uma loga trajetória de conquistas e no ano seguinte voltou a ser gestor de sua ceidade, em 2016 Ruiter conseguiu ser prefeito de Corumbá pela terceira vez.

Ele derrotou nas urnas justamente Paulo Duarte, que também saiu do PT, mas foi para o PTB. Esse era o primeiro ano de Ruiter à frente do novo mandato como prefeito de Corumbá, tendo como vice-prefeito Marcelo Iunes (PTB).