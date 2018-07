"TRANSBRASIL" Após 'luta' de vereador Corumbá ganha nova opção para transporte interestadual "A empresa fará o transporte interestadual, que ligará Corumbá à São Paulo"

A População de Corumbá ganha mais uma opção de transporte, depois de um longo período de possíveis irregularidades relativas à exploração de serviços de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros no município, e mediante a diversas reivindicações da própria população, a Câmara Municipal de Corumbá por intermédio do Vereador Chicão Vianna se mobilizou para que o setor pudesse sofrer alterações benéficas tanto para os usuários quanto para as empresas fornecedoras do serviço.

De acordo com a decisão do desembargador Vladimir Abreu da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, proferida em março, deste ano,“não há qualquer monopólio ou contratação que deva ser exclusiva a uma empresa se existe outra igualmente habilitada para realização do transporte intermunicipal. Aliás a existência de mais de uma empresa atende, de forma mais efetiva, a coletividade, gerando uma melhor prestação do serviço público".

Em decisão recente o Desembargador Federal, Souza Prudente, considera, " como direito à exploração do serviço de transporte interestadual de passageiros entre as cidades, sem prejuízos e sob a observância e segurança do serviço que compete a ANTT".

O ambiente favorável, cada vez mais competitivo e promissor elevou o interesse das empresas pela cidade. Atualmente o trajeto Corumbá- Campo Grande é disputado por duas empresas que por meio de atrativos como comodidade, valor tarifário, horários e atendimento disputam à preferência dos clientes.

O usuário do transporte intermunicipal, Alfredo Suarez, representante comercial, diz que: “como viajo com frequência pro município de São Paulo, e outras cidades do noroeste paulista, fiquei muito contente com esta notícia, antes pegava ônibus em São Paulo até Três Lagoas, de Três Lagoas a Campo Grande, de Campo Grande. Corumbá, a concorrência é bem vinda, os preços caem e quem ganha com isso é o usuário.”

A empresa fará o transporte interestadual, que ligará Corumbá à São Paulo.

A TRANSBRASIL funcionará de inicio, com um horário diário, e contará com ônibus modernos para melhor atender. A primeira viagem oficial será realizada na semana que vem e o embarque e desembarque será efetuada na rodoviária municipal.

"A nossa luta é incansável para conseguir melhorar os serviços prestados para a população de nossa região, alcançando melhorias na qualidade com preço justos. Trabalhamos em prol da população e a concorrência é a forma natural e mais rápida de alcançarmos melhorias e desenvolvermos nosso potencial turístico", enfatiza o vereador Chicão Vianna grande responsável por essa luta contra o monopólio.