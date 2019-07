Deputado estadual Coronel David Após pedido de Coronel David a Bolsonaro, Força Nacional atuará na região de fronteira em MS

Através de intensa articulação e constantes visitas ao Palácio do Planalto em Brasília para se reunir com o Presidente da República Jair Bolsonaro em busca de reforços à região de fronteira em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL) conseguiu que o Governo Federal enviasse homens da Força Nacional à Coronel Sapucaia.



A região é de intensa atuação de organizações criminosas transnacionais, nacionais que agem em locais centralizados como é o município. A confirmação veio nesta terça-feira (9) por meio do Diário Oficial da União, em que o Ministério da Justiça atendeu as reivindicações do deputado, juntamente às do Governo do Estado ao uso da Força Nacional de Segurança em MS. "Através de um pedido feito diretamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi reforçado pelo Governador Reinaldo Azambuja e pela Assembleia Legislativa MS, o Ministério da Justiça autorizou a vinda da Força Nacional, pelo período de 180 dias, à Coronel Sapucaia. Isso é fruto de um grande trabalho na área da segurança pública, e reforça nosso compromisso com a população de Mato Grosso do Sul”, destacou Coronel David.



Encontro com Bolsonaro



O parlamentar esteve na “Capital do Poder” em abril e conversou pessoalmente com o presidente Bolsonaro onde levou consigo pautas importantes a tratar com o Chefe de Estado, como ações estratégicas de segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e entregou demandas do Governo em nome da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. “Focamos principalmente na segurança das fronteiras do nosso Estado para combater e criar uma verdadeira “caça” às organizações criminosas. Também solicitei investimentos ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira) para reaparelhamento de material e aumento de efetivo", pontuou David.



Fórum de Coronel Sapucaia em funcionamento



O parlamentar participou no início do mês de julho de uma reunião na Governadoria com o governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB), parlamentares e outras autoridades de Coronel Sapucaia, que garantiu a permanência do Forúm do município. "A parceria entre os três poderes, compostos pelo Executivo, Legislativo e Judiciário foi extremamente importante na permanência do Fórum de Coronel Sapucaia. Saímos daqui satisfeitos com a notícia de que a assistência jurídica será mantida à população e que o combate ao crime organizado está cada vez mais efetivo na região de fronteira. O Governo do Estado se comprometeu em reforçar a segurança em Coronel Sapucaia e agora que o Governo Federal enviará as tropas da Força Nacional o enfrentamento ao crime organizado estará cada vez mais intenso", finalizou o deputado.