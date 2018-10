Eleições 2018 Após sucesso de Haddad no Roda Viva emissora Rede Globo cancela sabatina Com o posicionamento a emissora já declara sua opção política, diz colunista

Foto: Reprodução

A rede Globo de TV cancelou a sabatina que faria na sexta-feira (26) com o candidato Fernando Haddad. De olho numa potencial virada do candidato do PT, a emissora dos irmãos Marinho declaradamente já escolheu sua opção política.

A emissora publicou uma nota afirmando que o cancelamento do debate se deu pela “impossibilidade” de participação de Jair Bolsonaro (PSL).

O candidato da extrema direita continua alegando motivos de saúde para fugir do confronto. Mesmo depois de seus médicos afirmarem que ele está liberado.

Tanto o debate, como a sabatina de Haddad poderiam ser a consolidação da virada do candidato da esquerda. Depois do sucesso do petista no programa Roda Viva desta segunda-feira (22), ninguém mais duvida disso.