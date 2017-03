ApÃ³s supostas irregularidades em secretaria, Trad solicita lista de servidores

Política Após supostas irregularidades em secretaria, Trad solicita lista de servidores

Foto: Arquivo/Wanderson Lara

O vereador Otávio Trad (PTB) encaminhou nesta quinta-feira (23) ofício ao Subsecretário Municipal de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira, solicitando informações acerca dos servidores públicos lotados na pasta.

De acordo com parlamentar, um levantamento prévio feito pela própria Subsecretaria desde sua criação no início deste ano aponta supostas irregularidades quanto ao número de funcionários da pasta.

Para averiguar a real situação dos funcionários, Otávio Trad solicitou ao subsecretário que seja encaminhado à Casa de Leis levantamento completo dos funcionários lotados na pasta até dezembro de 2016 e suas respectivas remunerações assim como lista dos funcionários atuais com remunerações de cada um.

“Nós vereadores temos a obrigação de fiscalizar as ações do Executivo. Diante dessas supostas irregularidades, é necessário que tenhamos acesso a essas informações, pois se trata recurso público e devemos prezar pela garantia que erário não seja prejudicado”. (Com assessoria)