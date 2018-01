Após vetar ministro, Temer chama Jefferson para discutir novo nome Quem passou a ser cogitado para a pasta do Trabalho foi o deputado Sérgio Moraes (PTB-RS)

Foto: © Valter Campanato/Agência Brasil

Depois do veto ao nome do deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA) para o comando do Ministério do Trabalho, que teria sido uma orientação do ex-presidente José Sarney (MDB), Michel Temer convocou o presidente do PTB, Roberto Jefferson, para uma reunião nesta quarta-feira (3).

De acordo com informações do blog da Andréia Sadi, no portal G1, a ideia é apaziguar os ânimos do partido e pensar o futuro da pasta, que está sem titular desde a saída de Ronaldo Nogueira, na semana passada. Para deixar o cargo, ele alegou que disputará a reeleição, no próximo ano.

Embora tenha negado influência na decisão de Temer, Sarney chegou a convocar um encontro com Fernandes, que recusou, cponforme o próprio Jefferson. "Como recusa uma conversa com Sarney? Um homem importantíssimo do PMDB, de honra do PMDB? Não dá, né?", disse.

Pedro Fernandes é alinhado com o atual governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB.

Para ocupar o cargo, agora, o nome que está sendo cogitado é o do deputado Sérgio Moraes (PTB-RS). "Se eles aceitarem, preciso resolver o Rio Grande do Sul. O Moraes tem arestas com o pessoal lá, mas preciso trabalhar o pessoal para apoiar o nome dele", afirmou Roberto Jefferson.