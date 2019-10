Caarapó Aprovação à gestão de André Nezzi supera os 88%, diz pesquisa

A aprovação à administração do prefeito André Nezzi (PSDB) pelos caarapoenses chegou aos 88% segundo levantamento do Instituto London Pesquisas, realizado no mês de setembro em toda cidade, distritos e reserva indígena. As obras do Executivo municipal até aqui e a perspectiva de que mais ações poderão ser realizadas elevaram os índices de avaliação.

Conforme o instituto, 88,66% da população de Caarapó aprova a gestão municipal. O índice é dividido entre 9% dos entrevistados que a consideram “ótima” e 46,33% que a veem como “boa” –atingindo 55,33%– e 33,33% que consideram a gestão regular, mas a aprovam.

Para 7%, a avaliação é de que a gestão é “ruim” ou “péssima”, sendo que 3,34% dizem ser regular e desaprovam. Não sabe ou não opinaram 1%.

O instituto London ouviu 300 eleitores caarapoense acima de 16 anos. Foram entrevistados 171 homens e 129 mulheres.

A margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%.